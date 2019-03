Herói de título do Palmeiras vira nome de viaduto na Zona Oeste da capital

O viaduto na Avenida Doutor Arnaldo, que passa sobre a Avenida Sumaré, na zona Oeste de São Paulo, passou a se chamar "Capitão Adalberto Mendes – S.E. Palmeiras – 1942". A mudança homenageia um dos grandes nomes da história do Palmeiras.

Adalberto Mendes teve importante participação no episódio da Arrancada Heroica, em 1942, quando o Palestra Itália mudou de nome para Palmeiras. Então vice-presidente do clube, foi dele a ideia de que o time entrasse em campo na decisão do Campeonato Paulista, diante do São Paulo, no Pacaembu, carregando uma bandeira do Brasil para evitar possíveis vaias da torcida.

O militar também entrou junto com os jogadores em campo. O objetivo foi usar sua autoridade de oficial do Exército para impor respeito diante da torcida. O Palmeiras venceu por 3 a 1 e foi campeão estadual. Além do viaduto na Avenida Doutor Arnaldo, Adalberto Mendes dá nome ao centro de excelência da Academia de Futebol, inaugurado no fim de 2016.

A iniciativa de homenagear Adalberto Mendes com o nome do viaduto partiu de conselheiros, entre eles Domingos Dissei, que também é assessor especial da presidência do clube.