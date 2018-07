Herói de título, Ibrahimovic celebra fase no Manchester United: 'Sou um animal'

Ibrahimovic foi mais uma vez o grande nome do Manchester United no último domingo. Com dois gols, sendo um aos 42 minutos do segundo tempo, o atacante definiu o triunfo por 3 a 2 sobre o Southampton, que deu ao clube o título da Copa da Liga Inglesa. Em grande fase aos 35 anos, o jogador celebrou.

"Eu sou um animal. Me sinto como um leão", declarou o jogador, que falou sobre os rumores sobre uma possível aposentadoria ao fim da temporada. "Vou parar no topo. Se não tiver mais desempenho, se não trouxer resultados, não vou jogar. Não serei como outros jogadores, jogando porque tiveram grande carreira e nome e que jogam por serem quem são."

O jogador só descartou que a idade será um fator fundamental para quando decidir parar. "Me sinto jovem, bem. Não estou preocupado com a idade porque sei o que sou capaz de fazer. As pessoas que me conhecem do vestiário sabem que eu treino muito duro, que preciso sofrer."

O desempenho de Ibrahimovic na decisão também foi comemorado e elogiado pelo técnico José Mourinho. "Honestamente, foi o Ibrahimovic quem venceu o jogo por nós. Esteve fantástico hoje (domingo), assim como o Pogba", declarou à TV Sky Sports após o apito final.