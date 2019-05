Herói do Athletico-PR, Marco Ruben prevê jogo mais duro na Argentina

Marco Ruben vem sendo carrasco das equipes argentinas. Após ser o grande herói na vitória por 3 a 0 diante do Boca Juniors, na Copa Libertadores, o atacante novamente foi o grande destaque do Athletico-PR no triunfo por 1 a 0 frente ao River Plate, pela decisão da Recopa Sul-Americana. Autor do único gol do duelo, deixou claro que a equipe paranaense precisará fará uma grande partida fora de casa para ficar com o título.

"O jogo ainda está aberto. Fui feliz em ajudar o Athletico, mas ainda não tem nada ganho. Vamos ter um jogo ainda mais complicado no Monumental. Precisamos fazer uma bela partida para conquistar o título. O River é um time acostumado com decisão e vai dificultar o máximo para nós", afirmou o atacante.

Para o duelo do próximo dia 30 de maio, às 21h30, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, o Athletico-PR jogará por um empate para ser campeão da Recopa. Caso perca pelo mesmo placar, a taça será decidida nos pênaltis.

A vitória conquistada pela equipe paranaense se deve muito pela torcida. Aproximadamente 30 mil torcedores compareceram na Arena da Baixada e fizeram um bonito mosaico, com os dizeres: "Por mais essa taça."

Agora o Athletico dará uma pausa na Recopa para se concentrar no Brasileirão. O time paranaense enfrentará o Flamengo no domingo, às 16h, no Maracanã, pela sexta rodada. Atualmente ocupa a décima posição, com sete pontos.