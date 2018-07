Herói do Barcelona, Pedro afirma que Messi mudou o jogo contra o PSG

BARCELONA - Pedro saiu de campo festejado como herói da classificação do Barcelona à sua sexta semifinal seguida de Copa dos Campeões. O atacante, que fez o gol do empate em 1 a 1 com o Paris Saint-Germain, porém, preferiu passar os louros para o argentino Lionel Messi, que, mesmo sem sua melhor forma física, entrou no segundo tempo e mudou o jogo.

"O Messi é um jogador muito importante e ele fez um grande jogo. Mudou o jogo. Nós mudamos depois de ele entrar e temos que lhe agradecer por isso", comentou Pedro, que foi o substituto do argentino entre os titulares.

David Villa, outro homem de frente do time catalão, também comemorou o resultado e exaltou o argentino. "O contra-ataque do PSG nos criou muitos problemas. Sabíamos que eles viriam para jogar um bom futebol desde o começo e fizeram-no, criando problemas para nós. O Messi é o melhor jogador do mundo e mudou o jogo por completo só por estar em campo. A presença dele e o seu jogo são bons para nós", comentou.

Na opinião dos dois atacantes, o Barcelona não tem que escolher adversário para a semifinal. Quem vier entre Real Madrid, Borussia Dortmund e Bayern de Munique dará trabalho. "Não interessa quem vem a seguir nas semifinais, pois todas as equipes presentes são muito difíceis de enfrentar", destacou Pedro.

O diretor esportivo do Barcelona, Andoni Zubizarreta, foi na mesma linha dos jogadores. Elogiou o PSG, mas exaltou o fato de o time catalão chegar sempre nas fases decisivas, jogando bem ou mal "Somos como o Manchester United ou o Bayern de Munique", disse ele, garantindo que não tem preferência no sorteio desta sexta-feira, quando serão definidos os confrontos das semifinais.

Zubizarreta foi todo elogios a Messi e a Valdés. "Messi tem uma poder futebolístico e uma capacidade de intimidar fantásticos, ainda que não esteja na melhor qualidade física", comentou. Já sobre Valdés, disse: "É um goleiro que trabalha muito a concentração e tenho a sensação que no gol de Pastore ele teve a visão prejudicada".