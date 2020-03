Herói do Botafogo, Bruno Nazário comemora gol e agradece passe de Luis Henrique

Autor do gol da vitória do Botafogo, aos 46 minutos do segundo tempo, Bruno Nazário festejou a participação decisiva no triunfo sobre o Boavista, por 2 a 1, neste domingo, e agradeceu a Luis Henrique pela assistência precisa para a finalização certeira.

"Estou muito feliz porque tenho conseguido desenvolver meu futebol graças à ajuda dos meus companheiros. Ou marcando gol ou dando assistência. Desta vez, fui premiado com o gol depois de belo passe do Luis Henrique. Agradeço a ele, que vem batalhando bastante. O Luis me achou e eu dei a cavadinha. Fui tranquilo para o lance, bem frio", assegurou o meia, que agora tem três gols com a camisa do Botafogo.

O jovem garoto Luis Henrique, de apenas 18 anos, agradeceu os elogios. "Sou fruto do trabalho da base e acho que esta vitória se deve à qualidade do grupo", disse o atacante, com bigode ralo, e ainda tímido na frente das câmeras e microfones. Mas, em campo, mostrou muita força física e inteligência dentro da grande área. No primeiro gol, assinalado por Alex Santana, ele rolou a bola mansinha para o chute poderoso do volante. "Fiz o que era o melhor: o passe", resumiu, com humildade.

O zagueiro Ruan Renato e o volante Cícero tinham posições parecidas. "A gente sabia que o time deles iria dar trabalho e passamos apertados em alguns momentos", comentou Ruan Renato. E Cícero completou: "O Boavista é qualificado, mas no final valeu a disposição e garra de nosso time para chegar à vitória".