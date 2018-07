Herói do Botafogo, Dudu Cearense exalta atuações do time no Luso Brasileiro

Herói do Botafogo na vitória suada sobre o Atlético-MG, o meia Dudu Cearense atribuiu a sequência positiva do time carioca à boa adaptação dos jogadores ao estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. A arena vem sendo a casa da equipe no Brasileirão, uma vez que o Engenhão ainda não foi liberado para competições.

"Eu prefiro jogar na Arena Botafogo [como o clube chama o Luso Brasileiro] hoje. Pelo clima, pela situação, pela empolgação, com certeza lá", disse o jogador, em entrevista ao Sportv. "A Arena nos deu sorte. Até porque a torcida vai", comentou Dudu Cearense, referindo-se ao público constante no estádio. No domingo, 15.288 torcedores compareceram ao jogo.

O meia elogia as boas atuações do Botafogo, porém não deixa de admitir as limitações do criticado gramado do Luso Brasileiro. "É ruim para o adversário e para nós também. No Engenhão, gramado lisinho, a bola não quica. Lá (no Luso), a bola quica mais ou menos. Quica um pouco mais. Nos adaptamos ao estádio", ponderou.

As boas apresentações no Luso Brasileiro foram as responsáveis por resgatar a equipe na tabela do Brasileirão. No estádio, o time acumulou seis vitórias, um empate e uma derrota. Com esta campanha, o time deixou a zona de rebaixamento e passou a brigar por uma vaga na Copa Libertadores. O time carioca ocupa agora a quinta colocação da tabela do Brasileirão, com 50 pontos.