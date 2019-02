Herói do Botafogo, Erik comemora 'vantagem mínima' na Sul-Americana

O Botafogo saiu na frente do Defensa y Justicia, da Argentina, na briga por uma vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana com a vitória por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Engenhão. E o resultado poderia ter sido outro se não fosse Erik.

Aos 48 minutos do segundo tempo, o atacante emprestado pelo Palmeiras marcou um golaço e garantiu a vitória botafoguense. O atacante valorizou a conquista da vantagem do empate para o jogo de volta.

"Jogo muito difícil, com a cara do Botafogo, que acreditou até o final. Fomos coroados com um gol muito especial, que nos dá tranquilidade para trabalhar. É uma vantagem mínima para o próximo jogo, mas uma vantagem", destacou Erik.

Sem conseguir a classificação para as semifinais da Taça Guanabara, o Botafogo fará o jogo de volta da Sul-Americana, marcado para 20 de fevereiro, no Estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires, na Argentina. Antes, no dia 13, estreará na Copa do Brasil contra o Campinense, fora de casa.