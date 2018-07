Herói do Corinthians, Cássio mantém bom momento e já pensa na estreia no Brasileirão

O goleiro Cássio foi um dos responsáveis pela classificação do Corinthians na Copa Sul-Americana. Com ótimas defesas, ele garantiu a vitória fora de casa e mostrou que voltou a estar em boa fase. No domingo, foi escolhido pelo técnico Fábio Carille para ser o capitão da equipe, levantando o troféu de campeão paulista.

"Conseguimos o título estadual e logo em seguida uma classificação complicada. Isso é muito bom e importante. Mostramos um grande futebol e acho que poderíamos ter feito até mais gols. De qualquer forma, o que vale é a classificação e mata-mata é assim", comentou o goleiro. "Vamos continuar assim, pregando respeito a todos e pensando jogo a jogo. Precisamos agora descansar porque sábado já temos outro jogo e precisamos vencer", continuou.

Para o volante Gabriel, a classificação evidencia o bom momento da equipe na temporada. "A gente fez uma grande partida, principalmente no primeiro tempo, quando tivemos chance de matar o jogo. Nossa equipe está muito bem encaixada e fizemos um grande jogo", comentou o jogador, que no final do duelo deu lugar a Camacho no time.

O resultado em Santiago mostra que o Corinthians está preparado para decisões. "Domingo, quando ganhamos o título, a gente conversou que seria uma decisão no Chile. Entramos com esse espírito, que é a cara do Corinthians", disse o lateral-esquerdo Gulherme Arana após a partida. O time volta nesta quinta-feira para São Paulo e terá pouco tempo para se preparar para o jogo de sábado, contra a Chapecoense.