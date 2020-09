Herói do Corinthians, Danilo Avelar valoriza vitória: 'Moral a mais'

O zagueiro Danilo Avelar marcou aos 45 minutos do segundo tempo o gol da vitória do Corinthians sobre o Goiás, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o defensor valorizou o resultado positivo conquistado no estádio da Serrinha.

"O gol seria importante independentemente de quem fizesse. Precisávamos da vitória para dar moral a mais, seguir o trabalho. Fizemos um bom primeiro tempo, com o segundo mais abaixo, mas acreditamos até o final. Feliz pela vitória", disse Avelar, que aproveitou escanteio cobrado por Otero para marcar de cabeça.

Leia Também Corinthians vence o Goiás com gol de Avelar no fim do jogo

O Corinthians conquistou sua segunda vitória neste Brasileirão. A equipe se afastou da zona de rebaixamento e manteve o Goiás dentro da degola. São oito pontos ganhos em seis partidas disputadas pela equipe alvinegra.

O Corinthians vinha pressionado pelos últimos resultados e as atuações irregulares no Brasileirão. O técnico Tiago Nunes sofreu críticas e chegou a ser bancado pela diretoria. A vitória sobre o Goiás alivia a pressão sobre o treinador.