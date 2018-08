Herói do Cruzeiro, Fábio participa de treino com reforços do sub-20

Herói do Cruzeiro na classificação na Copa do Brasil, o goleiro Fábio voltou aos gramados nesta quinta-feira para retomar os treinos. Responsável por defender três cobranças de pênaltis do Santos, na noite de quarta, o goleiro foi o único titular a ir a campo na atividade desta tarde, na reapresentação do elenco do time mineiro.

Fábio se destacou na noite passada, no Mineirão, nas penalidades. O Cruzeiro levou uma virada do Santos pelo placar de 2 a 1 e forçou a disputa das cobranças, porque o time mineiro havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, na Vila Belmiro. No momento decisivo do confronto, o goleiro pegou três pênaltis e garantiu o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil.

Com poucas horas de descanso após a grande performance, Fábio treinou normalmente nesta quinta ao lado dos demais goleiros do elenco: Rafael, Gabriel Brazão e Vitor Eudes. Os outros titulares fizeram apenas atividade regenerativa nesta tarde.

O meia Arrascaeta e o atacante Barcos, que foram titulares mas foram substituídos no segundo tempo, foram a campo também para uma corrida leve.

Com a bola rolando no gramado, o grupo reserva contou com o reforço de quatro jogadores da equipe sub-20: o lateral Alex Jhone, o zagueiro Jhonatan Monteiro, o meia Cesinha e o atacante Vinícius Popó. Eles participaram de treino técnico sob o comando do auxiliar Sidnei Lobo.

O elenco cruzeirense voltará aos trabalhos na tarde desta sexta-feira, a partir das 15h30, para dar sequência à preparação para o jogo contra o Bahia, no domingo, no Mineirão, pela 19ª rodada do Brasileirão.