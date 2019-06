Herói do Flamengo, Rodrigo Caio quer fechar semestre com 'chave de ouro'

Rodrigo Caio saiu de campo após a vitória contra o Corinthians, por 1 a 0, com status de herói. O jogador precisou marcar duas vezes para valer um e selar a classificação do time às quartas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira, em um estádio do Maracanã com mais de 60 mil torcedores. Ele fez uma análise do desempenho flamenguista nos últimos jogos.

"Fico feliz pelo gol, pela vitória, pela classificação. O time está de parabéns pela entrega e pela luta. Temos dois jogos para fechar com chave de ouro essa primeira parte (da temporada). Classificados na Copa do Brasil, classificados na Libertadores. Agora vamos descansar para fazer mais dois bons jogos", afirmou Rodrigo Caio.

O defensor ainda revelou apreensão durante a consulta do VAR, que validou o gol marcado aos 41 minutos do segundo tempo. "Eu vi que não estava impedido. Acho que o Gustavo estava me dando posição. Fiquei um pouco apreensivo, pois o Gabriel estava na frente. Fico feliz por ter ajudado a equipe", concluiu.

Gabriel, que passou em branco nesta terça-feira, foi direto ao falar da atuação do Flamengo. "Fizemos dois bons jogos, fomos superiores e (a classificação) foi merecida", disse o atleta, na saída para o vestiário.

Os dois próximos jogos do Flamengo são pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro é o clássico contra o Fluminense, neste domingo, novamente no Maracanã. Já na quarta, o adversário é o CSA no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com mando do time alagoano.

Nesse meio tempo, o time carioca aguarda o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para conhecer o seu adversário na próxima fase - ele acontecerá nesta segunda-feira. Além do Flamengo, Palmeiras, Bahia, Grêmio e Internacional estão classificados.