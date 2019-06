Herói do Grêmio, Jean Pyerre celebra recuperação: 'Nunca desacreditamos'

O alívio dos jogadores do Grêmio após a vitória sobre o Botafogo, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Rio, era nítido no semblante de todos após o apito final do árbitro paraibano Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza no confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio chegou a figurar na zona de rebaixamento, mas as duas vitórias seguidas por 1 a 0 - sobre Botafogo e Fortaleza - fizeram o time chegar aos 11 pontos e subir para o meio da tabela.

Agora, por conta da paralisação para a Copa América, Renato Gaúcho vai ter quase um mês para recuperar os jogadores lesionados. Nesta quarta, por exemplo, o zagueiro Pedro Geromel e o volante Maicon sentiram incômodos ainda no aquecimento.

"Uma vitória muito importante pelo momento que a gente vinha vivendo. Agora tem a pausa para a Copa América para acertar algumas coisas que não vinham dando certo. A gente nunca desacreditou da gente. Nos dá tranquilidade para esse período sem jogos", comentou o meia Jean Pyerre, que fez o gol da vitória em cobrança de falta aos 35 minutos do segundo tempo.

A próxima partida do Grêmio deverá ser em 10 de julho, quando receberá o Bahia, na sua arena, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Quatro dias depois, o time enfrentará o Vasco da Gama, também em casa, pela nona rodada do Brasileirão. As tabelas dos dois torneios ainda não foram detalhadas pela CBF, mas essas são as suas datas-base.