Herói do Grêmio no Paraguai, Everton comemora retomada da confiança

O Grêmio parece finalmente ter se reencontrado na Copa Libertadores. Graças aos dois gols marcados por Everton, o campeão gaúcho venceu o Libertad, por 2 a 0, no Paraguai, e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Grupo H, com sete pontos.

Existe a possibilidade do Grêmio ser ultrapassado nesta quinta-feira em caso de vitória da Universidad Católica sobre o Rosario Central na Argentina. O mais importante, porém, é que o time de Renato Gaúcho retomou a confiança após dois resultados positivos seguidos.

"A gente sabe da dificuldade que é jogar aqui, não é a toa que eles são líderes. Hoje a gente pôde impor nosso ritmo de jogo e conseguimos essa boa vitória, que retoma a nossa confiança. Em nenhum momento duvidamos da nossa capacidade", afirmou Everton, autor de três gols nesta Libertadores.

Independente do resultado na Argentina, o Grêmio chega na última rodada dependendo apenas de si para se classificar, pois, na última rodada, faz o confronto direto contra a Universidad Católica, em Porto Alegre.

Antes deste jogo, marcado para 8 de maio, o Grêmio entra em campo três vezes pelo Campeonato Brasileiro: contra Santos, no domingo, Avaí, em 1º de maio, e Fluminense, no dia 5.