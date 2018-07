Herói do Inter no Mundial, Gabiru fecha com Taboão e será apresentado em padaria

Dez anos depois de marcar o gol que deu ao Internacional o título do Mundial de Clubes da Fifa, o atacante Adriano Gabiru segue ativo nos gramados. Aos 39 anos, o veterano acertou nesta segunda-feira com o Taboão da Serra para jogar em 2017.

Longe dos holofotes e de toda a bajulação dos grandes clubes do futebol brasileiro, Adriano Gabiru teve a apresentação marcada para uma padaria, no próximo dia 27, uma terça-feira, às 10 horas. Ele atuará ao lado de outro incansável das quatro linhas: o irreverente Túlio Maravilha, que diz ter marcado mil gols e atualmente está com 47 anos.

O Taboão da Serra na próxima temporada disputará a Série A3 do Campeonato Paulista - a terceira divisão estadual - e divulgou o acordo com o xodó do Internacional nas redes sociais. Com uma foto de Adriano Gabiru comemorando o seu principal feito na carreira, informou: "O autor do gol do Mundial de Clubes 2006 agora defende a camisa do CATS! A apresentação de Adriano Gabiru é dia 27 de dezembro, às 10h na Padaria Auto Estrada".

O ataque do clube da Grande São Paulo se fosse formado há 10 anos daria trabalho para muita zaga. Pois além de Adriano Gabiru e Túlio, o uruguaio Acosta (ex-Corinthians e Náutico), de 39 anos, também foi contratado recentemente. Já realizou exames médicos e está pronto para iniciar os trabalhos.

Os reforços em final de carreira têm gerado debate entre os seguidores do clube nas redes sociais. Após a confirmação de Adriano Gabiru, os comentários se dividiram. Uns ironizaram: "Agora só falta trazer o Perdigão". Enquanto outros marcaram amigos para avisar sobre a apresentação do novo reforço: "Finalmente um cara que tem meu respeito".

A estreia oficial do trio deve acontecer em 29 de janeiro, quando o Taboão da Serra receberá a Matonense, em casa, pela primeira rodada da Série A3.