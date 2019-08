Herói do Liverpool após substituir Alisson, goleiro Adrián festeja 'semana louca'

Autor de importantes defesas no tempo normal e depois na prorrogação, o goleiro espanhol Adrián ainda agarrou a penalidade de Abraham na última cobrança da disputa desta quarta-feira, em Istambul, na Turquia, e se tornou o improvável herói da conquista do título do Liverpool diante do Chelsea na final da Supercopa da Europa.

Recém-contratado depois de deixar o West Ham, clube de Londres que defendeu de 2013 até a temporada passada do futebol europeu, o jogador acabou fazendo a sua estreia oficial pelo time comandado por Jürgen Klopp ao precisar entrar em campo no decorrer da partida contra o Norwich, na última sexta-feira, na abertura do Campeonato Inglês. Ele foi chamado pelo alemão como substituto do brasileiro Alisson, que se lesionou aos 36 minutos do primeiro tempo ao cobrar um tiro de meta.

E o espanhol deu conta do recado ao ajudar o Liverpool a golear o rival por 4 a 1. Assim, com o titular da posição e da seleção brasileira lesionado, o jogador de 32 anos ganhou nova chance de atuar nesta quarta. E acabou garantindo o título da Supercopa ao praticar a defesa na quinta cobrança de pênalti do Chelsea, depois de um empate por 2 a 2 (1 a 1 no tempo normal e depois na prorrogação) com a bola rolando.

Após o confronto na capital turca, Adrián comemorou de forma efusiva o seu ótimo início de trajetória com a camisa do seu novo clube. "Bem-vindo a Liverpool! Essa tem sido uma semana louca", afirmou o jogador, se referindo ao período curto entre as suas duas primeiras partidas pelo clube.

E ele exaltou a alegria de ver a sua equipe triunfar depois de muito sofrimento na equilibrada decisão desta quarta. "Estou muito feliz pelo time, estou feliz por jogar pelo Liverpool e feliz pelos torcedores. Foi um longo jogo, mas no fim foi um ótimo final para nós", completou o atleta, que começou a defender o primeiro clube grande de sua carreira, na qual este título da Supercopa da Europa também é o primeiro importante de sua trajetória - ele também atuou pelos modestos Alcalá e Utrera antes de ser contratado pelo Betis, para depois seguir para o West Ham.

Irreverente, Klopp brincou com a situação do goleiro espanhol, que foi contratado nos últimos dias da janela europeia. “Grande noite para Adrián”, comentou o repórter da transmissão, ainda no gramado. “Que história fantástica”, respondeu o técnico alemão com um enorme sorriso, emendando um grito de “Adriannn”, como fez o boxeador Rocky Balboa, personagem de Sylvester Stallone, após vencer no último round uma luta com Apollo Creed, o ‘Doutrinador’, no filme Rocky 2.--

No próximo sábado, o Liverpool vai enfrentar o Southampton, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Como Alisson precisará de algumas semanas para se recuperar da lesão muscular que sofreu, o espanhol terá nova oportunidade de mostrar serviço e voltar a mostrar que pode ser um concorrente de peso do brasileiro pela posição de titular do gol.