Herói do México tenta brilhar novamente para conseguir emprego

Os torcedores e jogadores do Brasil ainda não engoliram a grande atuação de Guillermo Ochoa na partida contra o México. O goleiro foi o destaque no empate sem gols e se tornou a grande esperança da equipe diante da Croácia, nesta segunda-feira, em Recife.

Caso ele fique mais uma partida sem sofrer gols, o México está classificado e o goleiro comprova a volta por cima em um ano bem complicado. Ele sofreu 71 gols em 38 partidas pelo Ajaccio, no Campeonato Francês, e acabou rebaixado à segunda divisão. Com o término da competição, foi liberado pelo clube francês e atualmente está desempregado.

Ele já disputou a Copa de 2006, como titular, e 2010, na reserva, e em agosto do ano passado chegou a pedir dispensa da seleção por achar que não seria titular. Em outubro, acabou sendo convencido pelo então técnico do México, Miguel Vucevitch, a retornar ao time.

Sob o comando de Herrera, só conquistou a vaga de titular na véspera da estreia da seleção mexicana na Copa, contra Camarões. Até então, Jesús Corona era o dono da posição.

Diante do Brasil, Ochoa fez pelo menos quatro grandes defesas e nesta sexta-feira foi assunto nas coletivas tanto do México quanto da Croácia. No lado croata, Modric fez questão de minimizar o feito do adversário, dizendo que ele teve sorte e que se ainda não foi vazado, uma hora será. Já no lado mexicano, o técnico Miguel Herrera é só elogios ao jogador.

A boa exibição na partida passada aguçou ainda mais o interesse dos dirigentes no futebol do goleiro. Seu nome é falado em clubes ingleses, espanhóis e portugueses. Mas até o momento, ele ainda não acertou com ninguém. Então diante dos croatas é mais uma chance para ele mostrar sua qualidade e convencer aos clubes europeus que vale a pena sua contratação.