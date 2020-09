Herói do Palmeiras, Gabriel Veron diz: 'Se depositam confiança, é porque tenho potencial'

Gabriel Veron não tem do que reclamar dos seus últimos dias. O atacante completou 18 anos e renovou contrato com o Palmeiras até setembro de 2025 na última quinta-feira, voltou a ficar à disposição após recuperar-se de lesão muscular e foi o herói da virada por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino neste domingo. Ele entrou no segundo tempo, marcou o gol de empate e deu assitência para Willian virar o jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a partida, Veron comemorou a renovação de contrato e a vitória do Palmeiras. Ele não atuava desde março e ficou livre da contusão muscular sofrida em julho durante os treinamentos, antes do reinício do Campeonato Paulista. Foram mais de 40 dias de recuperação.

"Foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida. Se a torcida deposita muita confiança em mim é porque eu tenho potencial para mostrar o meu trabalho dentro de campo", afirmou o atacante, tido como uma das principais revelações do clube nos últimos anos.

"Fico muito feliz com isso. Quero agradecer primeiramente a Deus e ao departamento médico do Palmeiras que só me deixou voltar estando 100% para eu ajudar a equipe", acrescentou.

Com a vitória, o Palmeiras chegou a 13 pontos na tabela do Brasileirão. O time é o único invicto no campeonato. Na próxima rodada, terá pela frente o clássico contra o Corinthians, na quinta-feira, às 19h15, na Neo Química Arena.