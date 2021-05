Herói do Palmeiras no clássico, Lucas Esteves diz não se abalar com críticas

De jogador muito contestado pela torcida a herói improvável: essa é a realidade de Lucas Esteves. O jovem lateral-esquerdo, cria das categorias de base do Palmeiras, marcou seu primeiro gol pelo profissional nesta quinta-feira e decidiu o clássico a favor do time alviverde, que venceu o Santos por 3 a 2 e eliminou o rival do Campeonato Paulista Sicredi 2021.

Esteves, que vinha sofrendo com as críticas desde o começo da temporada e viu as reclamações se intensificarem depois de falhar na derrota por 1 a 0 para a Inter de Limeira, semana passada, mostrou personalidade em sua entrevista após o jogo no Allianz Parque. O lateral deu ênfase ao apoio que tem recebido de seus companheiros para não se abater.

"Só quem esteve comigo sabe como é. Fazer um gol no clássico e eliminar o nosso rival, com a torcida pegando no pé, é algo incrível. Continuo trabalhando. Tenho apoio de todos os meus companheiros para enfrentar as críticas. É seguir trabalhando porque tem mais gol por aí", falou Esteves em entrevista ao SporTV.

Com o triunfo, o Palmeiras reduziu a diferença em relação ao Novorizontino para um ponto no Grupo C e se fortaleceu na briga pela classificação ao mata-mata do Paulistão. No entanto, não depende apenas de si para avançar às quartas.

Além de vencer a Ponte Preta em Campinas, domingo, o time alviverde terá de torcer para o Corinthians ganhar do Novorizontino na Neo Química Arena. Esteves crê que, mesmo com a possibilidade de atrapalhar o Palmeiras, o arquirrival não fará corpo mole.

"Sobre a classificação, nós estamos fazendo nosso papel, como fizemos nesse jogo. O Corinthians tem que fazer a parte dele. Se acharem que não temos que classificar vão entregar. Mas acredito que não. Vão jogar para que no mata-mata tenhamos boas disputas", apontou.