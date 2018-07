Herói do Palmeiras no Itaquerão, Prass mantém cautela

A classificação para a final obtida na casa do Corinthians deixou a torcida palmeirense eufórica, mas o experiente goleiro Fernando Prass, herói da vitória nos pênaltis no Itaquerão, garante que o Palmeiras está com os pés no chão e ciente de que será preciso trabalhar muito para conquistar o título. "Cada time tem 50% de chance de ser campeão, não existe favorito."

Prass disse que é importante o grupo não se deixar levar nem pelo entusiasmo dos torcedores nem pelos elogios recebidos da imprensa depois da boa atuação de domingo passado. "Quando ganhamos do São Paulo disseram que estávamos muito bem, aí perdemos do Red Bull Brasil e os comentários foram de que o time tinha regredido, agora evoluímos de novo porque eliminamos o Corinthians... É preciso ter muito cuidado com as análises que vêm de fora", ponderou.