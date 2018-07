Herói do rival brilha e Comercial derrota o Paulista

RIBEIRÃO PRETO - Em 2012, ele foi o herói do Botafogo ao marcar o gol que evitou o rebaixamento para a Série A2. O mundo dá voltas e, nesta quinta-feira, Clebinho deixou o campo sendo aplaudido de pé pelos torcedores do rival Comercial. Com dois gols, o atacante comandou a vitória sobre o Paulista por 3 a 0, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

A vitória encerrou um jejum de cinco jogos sem vitória do Comercial, que chegou aos oito pontos. Mesmo assim, o time ainda está na zona de rebaixamento, em 17.º lugar na classificação geral - o quarto do Grupo A. Único que ainda não venceu nenhuma partida no campeonato, o Paulista estacionou nos dois e amarga a lanterna, caminhando a passos largos rumo à Série A2.

Presente em pouco número no estádio Palma Travassos, a torcida viu um verdadeiro show do Comercial no primeiro tempo. O placar começou a ser construído aos 29 minutos, quando o zagueiro Edimar aproveitou rebote do travessão e mandou para o gol aberto.

O Paulista tentou oferecer perigo nos lances de bola parada, mas quem brilhou foi Clebinho. Aos 42 minutos, o atacante passou fácil por Emerson e chutou na saída de Juliano. Três minutos depois, tirou Mineiro para dançar e soltou a bomba. A bola ainda tocou na trave antes de estufar as redes do time de Jundiaí pela terceira vez.

Diferente do primeiro tempo, que foi bastante movimentado e com três gols, a etapa final não teve quase nenhum lance de emoção. O Paulista tentava chegar apenas através de cruzamentos, mas não ofereceu nenhum perigo ao goleiro Marcelo Henrique e quase viu o Comercial marcar o quarto em duas oportunidades. Edson cabeceou para fora cruzamento de Marcone e William Simões exigiu grande defesa de Juliano em cobrança de falta.

Os dois times voltam a campo neste domingo, pela 10.ª rodada. O Comercial enfrenta a Portuguesa, às 19h30, no estádio do Canindé, em São Paulo. No mesmo horário, o Paulista recebe o Atlético Sorocaba, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.

FICHA TÉCNICA

COMERCIAL 3 x 0 PAULISTA

COMERCIAL - Marcelo Henrique; Marcos Pimentel, Edimar, Luiz Eduardo e William Simões; Xaves, Marcos Vinicius, Marcone e Mateus (Patrick); Clebinho (Leandrinho) e Edson (Rodrigo Jesus). Técnico: Vagner Benazzi.

PAULISTA - Juliano; Pacheco, Diego Santos, Emerson e Márcio Pitty; Humberto, Mineiro, Dodó (Diego Mendes) e Diego Rosa (Bachin); Jô (Carlão) e David Batista. Técnico: Márcio Bittencourt.

GOLS - Edimar, aos 29, e Clebinho, aos 42 e aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - David Batista, Humberto, Emerson e Jô (Paulista).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

RENDA - R$ 29.495,00.

PÚBLICO - 1.650 pagantes.

LOCAL - Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP).