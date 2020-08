Herói do Santos, Marinho desabafa: 'A gente não precisa de jogador de nome'

Autor do gol da vitória na Ilha do Retiro, no Recife, sobre o Sport, o atacante Marinho fez um desabafo ao deixar o gramado como o herói da segunda vitória consecutiva do Santos no Campeonato Brasileiro.

"A gente não precisa de jogador de nome, mas jogador que esteja com vontade. A gente sabe a camisa que a gente veste. Camisa pesada, mas a gente sabe que a maioria do grupo é molecada e vamos precisar de todos eles. Estão tendo a oportunidade", disse o camisa 11, que acertou um lindo chute de pé esquerdo, aos 30 minutos do segundo tempo.

A vitória deixou Marinho otimista para o clássico de domingo contra o Palmeiras, que será disputado no Morumbi. "É um passo de cada vez. Comemorar e domingo tem jogo de novo. Importante é pensar a cada jogo, independentemente do adversário. Temos que jogar como jogamos. Sempre como o Santos", disse o atleta, que participou dos últimos oito gols do Santos.

Com os três pontos conquistados na capital pernambucana, o Santos alcança os sete pontos ganhos, com duas vitórias, um empate e uma derrota. O gol de Marinho torna o saldo positivo (1), com cinco gols marcados e quatro sofridos.