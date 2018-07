Herói do Santos, Vanderlei celebra vitória no clássico e exalta Levir

O goleiro Vanderlei mais uma vez foi o herói de uma vitória no Santos. Nesta quarta-feira, ele fechou o gol da equipe no clássico diante do Palmeiras, principalmente no segundo tempo, e foi fundamental para garantir o triunfo por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

"Clássico é sempre um jogo equilibrado, o Palmeiras valorizou bastante. Vencer um clássico contra o Palmeiras nos dá moral para a sequência", declarou. "Nossa equipe foi bem efetiva, o (Fernando) Prass fez boas defesas também. As duas equipes criaram bastante."

O desempenho de Vanderlei foi reconhecido pelos companheiros, que o elegeram destaque da partida, inclusive o autor do único gol do jogo, o atacante Kayke. "O Vanderlei salvou a gente. Então, é uma vitória do grupo inteiro. Não adianta eu fazer gol e a gente tomar gol lá atrás."

O confronto marcou a estreia de Levir Culpi como técnico do Santos, substituindo Dorival Júnior. E por mais que o treinador mal tenha conseguido passar suas ideias à equipe, dado o pouco tempo de trabalho, ele também foi elogiado pelos atletas.

"Levir é um cara que conhece futebol, que está no futebol faz tempo. Lógico que não deu tempo dele colocar o trabalho ainda, mas tem tudo para fazer um grande trabalho aqui", comentou Vanderlei.