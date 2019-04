Herói do Santos, Vanderlei divide méritos do triunfo: 'Fizemos um grande jogo'

Principal responsável pela vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Grêmio, na manhã deste domingo, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, ao fazer uma série de defesas difíceis, o goleiro Vanderlei preferiu dividir o mérito do triunfo na estreia do Campeonato Brasileiro com todos os jogadores e destacou a atuação coletiva da equipe.

"O Santos tem mostrado que tem um grande grupo em todas as posições. Hoje (domingo) tivemos várias mudanças e os que entraram em campo deram conta do recado. A gente fez um grande jogo", avaliou o defensor, para quem a vitória poderia até ter vindo com menos sufoco.

"Jogar contra o Grêmio aqui não é fácil. A gente não ficou lá atrás, fomos para o jogo, propomos o jogo. Poderíamos até ter sofrido menos porque não matamos o jogo no final", opinou.

No rodízio de goleiros implementado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, Vanderlei foi escolhido para jogar o Brasileirão e Éverson, a Copa do Brasil, segundo o próprio treinador disse na entrevista coletiva após a vitória. "A gente faz o nosso melhor dia a dia e trabalha muito", comentou o arqueiro santista.

O elenco do Santos se reapresenta na manhã desta segunda-feira no CT Rei Pelé, em Santos, e dá início à preparação para o jogo em casa contra o Fluminense, marcado para quinta, às 19h15, no estádio da Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileirão.