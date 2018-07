Herói do Santos, Victor Ferraz explica falta que garantiu vitória

O Santos empatava com o Botafogo e já ouvia as primeiras críticas da torcida no Pacaembu nesta quinta-feira até os 50 minutos. No último lance da partida, Victor Ferraz sofreu falta à beira da área, bateu com categoria, no canto do goleiro, e garantiu o suado triunfo por 1 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

"Eu treino muito cobranças de falta. Eu, o Ricardo (Oliveira), o (Vitor) Bueno. E a gente tem um bom aproveitamento. Eu fui pensando em cavar uma falta, mas realmente foi falta, mas o João Paulo admitiu que fez. O Ricardo não estava em campo, senão seria ele a bater", explicou o herói da vitória.

A falta marcada por Jailson Macedo Freitas foi bastante contestada pelos botafoguenses, mas de nada adiantou. Victor Ferraz garantiu os três pontos importantes para o Santos nesta fase de transição - após a saída de Dorival Júnior e a chegada de Levir Culpi - com uma falta batida com pouca força, no canto do goleiro.

"Estava difícil entrar na área de outra maneira, a equipe do Botafogo é muito bem treinada", comentou o lateral. "Eu sempre fico muito perto da bola para bater (a falta). Ia chutar por cima da barreira, mas ela andou, não ia passar. Eu sabia que o Helton não ia ver a bola. Então, bati no cantinho, onde seria indefensável."

Apesar da atuação abaixo do esperado, a vitória dá mais tranquilidade para o Santos, que vinha de maus resultado. No domingo, às 19 horas, a equipe volta a campo para encarar o Atlético-PR na Arena da Baixada.