Herói do São Paulo, Rodrigo Caio já projeta clássico com o Palmeiras

O zagueiro Rodrigo Caio salvou o São Paulo com um gol nos acréscimos e garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Linense, no domingo, fora de casa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. E agora sabe que a missão será ainda mais complicada, pois na quinta o duelo é como visitante diante do Palmeiras.

+ Diego Souza desabafa após vitória do São Paulo: 'As pessoas falam demais'

A conquista dos três pontos deu moral ao time tricolor. "Muitas coisas aconteceram e o momento de a gente jogar um clássico é esse. Estamos preparados e vamos entrar muito focados. Temos três dias para nos prepararmos bem. O resultado a gente não controla, mas uma atuação segura a gente pode controlar", avisou o herói do São Paulo.

Mais uma vez a atuação do time do Morumbi foi discreta, mas a vitória veio na base da superação, de virada. Os jogadores sabiam que se tropeçassem diante do Linense, a pressão voltaria ao Morumbi. "As pessoas de fora falam muitas coisas, mas nada entra no nosso grupo, que é forte e unido", comentou.

O técnico Dorival Junior tem sido questionado no comando da equipe, mas ganhou um voto de confiança da diretoria para continuar o trabalho. Ele lamenta a falta de tempo para treinar a equipe, ainda mais depois da chegada de alguns jogadores novos para o elenco nesta temporada, como Valdívia, Diego Souza e Nenê, entre outros.

De qualquer maneira, ele sabe que será testado novamente na quinta-feira. "Não tem alívio. Temos uma preocupação frequente e constante. A gente sabe que o resultado, às vezes, esconde muitas coisas. Tivemos momentos em que fomos derrotados e fizemos grandes jogos. E jogos que vencemos sem fazer uma partida tão boa. Queremos equilíbrio e estamos buscando isso", completou.