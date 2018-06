Herói do título da Recopa, Grohe exalta grupo do Grêmio: 'Vitória de todos'

Mais uma vez o goleiro Marcelo Grohe foi o herói do Grêmio. Nesta quarta-feira, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, depois do empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, ele defendeu a quinta e última cobrança do Independiente na disputa de pênaltis e garantiu o título da Recopa Sul-Americana. Em meio à comemoração, fez questão de exaltar o grupo pela conquista.

"É uma vitória de todos. Coroa o grupo. Estamos só no quarto jogo juntos neste ano", disse Marcelo Grohe, em entrevista ao canal de TV a cabo FOX Sports, ainda no gramado da Arena Grêmio. Por causa da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Emirados Árabes Unidos, no meio de dezembro, os titulares iniciaram a pré-temporada na metade de janeiro e pouco atuaram em 2018.

Por terem jogado poucas vezes nesta temporada, os reservas estão atuando pelo Campeonato Gaúcho e o desempenho do Grêmio até agora é sofrível. Tanto que após sete rodadas, de 11 no total, é o lanterna com apenas quatro pontos. Precisa muito de vitórias para evitar o histórico vexame de ser rebaixado no Estadual.

"Agora temos de pensar no Gaúcho. Sábado já tem um jogo complicado e nossa situação é difícil", comentou Marcelo Grohe, já pensando na partida contra o Novo Hamburgo, na Arena Grêmio, neste sábado, pela oitava rodada da competição.