Herói do título, Gatito Fernández renova com o Botafogo até 2021

Menos de 24 horas depois de ser o herói do título carioca, o goleiro Gatito Fernández acertou nesta segunda-feira a renovação contratual com o Botafogo. O jogador paraguaio, de 30 anos, tinha vínculo com o clube alvinegro até o fim da temporada e o prorrogou por mais três anos, até o fim de 2021.

"Estou realmente muito feliz por renovar meu contrato. O Botafogo é um clube que gosto muito. Quando vim para cá, foi em busca de títulos. Nada melhor que renovar como campeão carioca. Espero que seja o primeiro de muitos títulos, vou trabalhar para colocar essa estrela solitária sempre lá em cima", declarou.

Gatito e o Botafogo já vinham conversando ao longo das últimas semanas, mas somente agora o acerto foi definido. A renovação acontece em momento importante, uma vez que Jefferson já sinalizou a intenção de se aposentar no fim do ano, o que fará com que o paraguaio seja mantido como titular do gol alvinegro.

"Gostei muito do projeto que o Botafogo me apresentou. Isso influenciou, assim como o dia a dia do clube. Faço parte da família do Botafogo e tenho o apoio dos torcedores, o que me ajudou a renovar rapidamente. Estou muito feliz, agora a minha responsabilidade é retribuir essa confiança", comentou.

Contratado no início do ano passado, Gatito se estabeleceu como titular do Botafogo e se tornou herói do título carioca no último domingo. Na decisão do Estadual diante do Vasco, pegou duas cobranças na disputa de pênaltis, após vitória por 1 a 0 no tempo normal, e garantiu o troféu ao clube alvinegro.