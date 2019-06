Herói do Vasco, Barcelos elogia torcida e prevê melhora após Copa América

Danilo Barcelos saiu do estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, como o grande herói na vitória do Vasco por 1 a 0 para cima do Ceará, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da parada para a Copa América. O lateral-esquerdo fez o único gol do duelo, aos 34 minutos do segundo tempo, quando a torcida já ensaiava protestar contra a equipe comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

"O torcedor lotou o estádio e tem o direito de fazer o que quiser. Agora está fazendo a festa. O time mostrou uma crescente. Isso que importa. Agora tem uma parada para dar uma tranquilizada e trabalhar. São Januário é bonito quando está assim. Quando o torcedor comprar nossa ideia de vez, de jogadores que estão dando a vida para o clube, a gente vai cada vez melhor no campeonato", avisou Danilo Barcelos.

De fato o Vasco tem melhorado desde a chegada do treinador. Da lanterna, o clube carioca vai para a Copa América fora da zona de rebaixamento. A equipe de Luxemburgo terminou na 15.ª colocação com nove pontos, contra oito da Chapecoense, a primeira dentro da degola.

"Coloquei na minha cabeça que o Vasco é o meu grande projeto agora. Vim com o propósito de tirar o Vasco da zona de rebaixamento e olhar para cima. Buscar a história do Vasco que eu conheço", completou Vanderlei Luxemburgo.

Agora o Vasco vai ter um mês tranquilo para trabalhar visando o confronto diante do Grêmio, em Porto Alegre, pela 10.ª rodada do Brasileirão. A tendência é que Luxemburgo aproveite esse tempo para adaptar o time ao seu estilo de jogo.