Herói em vitória do Grêmio, Pepê exalta Everton e promete seguir trabalhando

Após bela participação com a seleção brasileira na Copa América, Everton vem sendo sondado por muitos clubes do futebol europeu. A saída do jogador é considerada questão de tempo e o substituto já começou a brilhar. Com dois gols de Pepê, o Grêmio derrotou o Vasco por 2 a 1, na sua arena, e ampliou a reabilitação no Campeonato Brasileiro.

"O Léo Moura cruzou muito bem (no segundo gol) e tive a fecilidade de estar bem posicionado para fazer um belo gol. Estamos trabalhando para isso. O Everton é um grande jogador, um dos melhores do Brasil. Substituir ele não é fácil. Mas vou seguir trabalhando para aproveitar as chances da melhor maneira possível", afirmou o atacante.

Priorizando o confronto diante do Bahia pela Copa do Brasil, o Grêmio entrou em campo com um time misto e chegou a ser vaiado pela sua torcida. No entanto, após o Vasco ter um gol anulado, cresceu na partida e acabou buscando a virada nos minutos finais.

Com o resultado, o Grêmio cravou a terceira vitória consecutiva no Brasileirão e foi aos 14 pontos, se distanciando de vez da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do time gaúcho no torneio, após decidir uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira, em Salvador, será diante do arquirrival Internacional, no sábado, às 19h, no Beira-Rio.