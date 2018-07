Herói, Guerrero exalta torcida corintiana e diz que sonhou com gol na decisão

YOKOHAMA - Herói da conquista do título do Mundial de Clubes pelo Corinthians, o atacante Paolo Guerrero exaltou o apoio da torcida, que "invadiu" o Japão para incentivar o time na competição mais importante de sua história. Por isso, o peruano fez questão de dedicar o caneco aos torcedores. O Corinthians contratou Guerrero após a disputa da Libertadores.

"Essa torcida é incrível, é tudo para eles. Eles merecem, tem muita gente aqui e isso foi fundamental", comemorou o atacante, também ovacionado em seu país como o primeiro jogador a ganhar o Mundial de Clubes da Fifa. "É um bando de loucos e agora estão todos loucos aqui e lá no Brasil. Agora é só comemorar", disse o peruano, que fez os dois gols do Corinthians no Mundial de Clubes, na semifinal contra o Al Ahly e também na decisão diante do Chelsea, ambas vencidas por 1 a 0.

Guerrero também revelou que sonhou com o gol marcado na final deste domingo, disputada no Estádio Nacional de Yokohama. "Sonhei com o gol, tem de sonhar mesmo. Sonhei com o título, vencendo o jogo e fazendo gol", revelou o atacante peruano, que chegou a estar ameaçado de não disputar o Mundial de Clubes por ter sofrido lesão na rodada final do Brasileirão.

O atacante corintiano também exaltou a atuação dos companheiros diante do Chelsea. "É uma alegria incrível jogar nesse clube. O time jogou pra c..., mostrou que tem qualidade. Estou muito feliz."