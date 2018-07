Herói, Jean comemora redenção no São Paulo

O volante Jean saiu do Morumbi como grande herói do São Paulo ao marcar nos instantes finais o gol da vitória por 4 a 3 sobre o Santos, no clássico de domingo. Depois de desperdiçar duas oportunidades, o jogador fez de cabeça um gol de "título", como ele classificou, aos 47 minutos do segundo tempo.

"Gol de título, de Libertadores. Perdi dois gols e fui coroado. Pensei nos gols que perdi e pensei: "Sabia que o Senhor iria me honrar". Estou muito feliz com este momento", afirmou, aliviado pelo gol da vitória, que colocou o São Paulo de vez na briga por uma vaga na próxima Libertadores.

Jean também foi elogiado pelo atacante Ricardo Oliveira, que destacou a garra do companheiro de equipe. "O Jean merece, pois ele persistiu e foi muito guerreiro. Ele teve brio, coragem e foi feliz no lance do gol. A galera que esteve no Morumbi está satisfeita. Ganhamos do Santos mesmo com um jogador a menos", disse.