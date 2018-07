Herói, Juninho nem esperava ser escalado no Palmeiras

O lateral Juninho, autor do gol que tirou momentaneamente o Palmeiras da zona de rebaixamento na vitória contra o Coritiba, por 1 a 0, na noite deste sábado, no Pacaembu, confirmou que ficou surpreso ao descobrir que seu nome estava na lista de titulares. Nos últimos jogos, ele estava na reserva por causa das boas atuações de Victor Luis. "Sabia que minha oportunidade ia chegar, mas não sabia que ia ser agora. Fiquei surpreso quando vi que ia jogar", confessou.

Juninho perdeu espaço ao pedir para ser negociado antes da Copa do Mundo. O jogador estava com sua transferência para o Fluminense acertada quando a diretoria impôs dificuldades na negociação logo após a saída de William Matheus, que era o titular, para o Toulouse, da França. Juninho acabou ficando para cumprir seu contrato até o final do ano, mas teve poucas oportunidades com o técnico Ricardo Gareca.

No sábado, deu a volta por cima. Fez o gol, teve boa atuação e saiu de campo aplaudido pelos 18 mil torcedores no Pacaembu quando foi substituído pelo próprio Victor Luís aos 26 minutos do segundo tempo. "Vida de jogador é assim mesmo. Temos momentos bons e ruins. Estou feliz por ter ajudado o Palmeiras, mas ainda temos muito para fazer para tirar a equipe desta situação", afirmou o lateral.

Gareca afirma que todos os jogadores do elenco têm chances de jogar, mesmo que estejam na reserva. "Todos terão oportunidade e poderão ajudar o clube", afirmou.