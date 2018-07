Herói, Messi reconhece que Argentina precisa melhorar

Pela segunda vez consecutiva, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador em campo. Autor do gol da vitória contra o Irã, por 1 a 0, neste sábado, no Mineirão, aos 46 minutos do segundo tempo, Messi reconhece que a equipe não vem se apresentando bem. "Não estamos jogando como gostaríamos. Podemos melhorar. O Irã fechou muito bem os espaços e não conseguimos criar. Foi um jogo muito difícil", afirmou o craque argentino, que nega ter sido o alvo principal da marcação iraniana. "Eu não fui o único a ser marcado. Marcaram o time todo e tiraram as nossas chances de criação", completa.

Na etapa inicial, a Argentina teve muitas dificuldades para criar situações de gol com a bola nos pés. O 'Quarteto Fantástico' (Messi, Higuaín, Agüero e Di María) não funcionou. Com isso, as únicas chances foram criadas com jogadas aéreas.

Com a vitória, a Argentina está classificada para a próxima fase da Copa do Mundo. Alcançar esse objetivo, na opinião de Messi, foi muito importante. "Queríamos avançar à próxima fase com uma vitória. Era importante conseguir o resultado e nós conseguimos", disse o argentino, que anotou seu segundo gol em dois jogos - na vitória contra a Bósnia, ele já havia decidido a partida.

Messi considera a vitória deste sábado fundamental para que o grupo tenha mais confiança e tranquilidade para o terceiro jogo da fase de grupos, contra a Nigéria, em Porto Alegre. "Se não tivéssemos conseguido a vitória, teríamos problemas no jogo contra a Nigéria. Perderíamos um pouco da confiança. É uma vitória para dar confiança, paz de espírito para continuarmos melhorando", afirmou o craque do Barcelona.