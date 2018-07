Herói no Botafogo, Hyuri aponta: 'Ainda não ganhei nada' RIO - De desconhecido atacante do Audax-RJ a novo xodó do Botafogo em menos de um mês. É essa a realidade do jovem Hyuri, que chegou ao clube fe General Severiano no meio de agosto e já caiu nas graças da torcida, principalmente após o gol heroico, aos 44 minutos do segundo tempo, que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians na última quarta-feira, no Maracanã. O jogador de 21 anos, no entanto, mostra personalidade e pondera sobre o sucesso repentino.