Herói no Couto Pereira, Sasha elogia 'propósito' do Atlético-MG

O atacante Eduardo Sasha foi o herói do Atlético-MG na vitória, por 1 a 0, sobre o Coritiba neste domingo, no estádio Couto Pereira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador elogiou o desempenho de sua equipe fora de casa.

"Time com propósito, joga da mesma forma quando joga em casa e ou como visitante. Fazemos isso com controle do jogo", disse Sasha, após o segundo triunfo do Atlético como visitante.

O resultado colocou o Atlético na terceira colocação, com 15 pontos, a dois do líder Internacional. Os mineiros, no entanto, têm um jogo a menos. "Conversamos no vestiário sobre a importância da vitória. Se temos o objetivo de ganhar o título, jogo fora de casa é importante. Graças a Deus saímos com os três pontos", disse o zagueiro Igor Rabello.

O zagueiro também comentou como o grupo está se adaptando ao esquema de rodízio adotado pelo técnico Jorge Sampaoli. "A gente nunca sabe quem vai entrar em campo, então o que vale é a dedicação de todo o dia, porque quem for escalado vai fazer o que for necessário para vencer", finalizou.

Na nona rodada, o Atlético fará o duelo de alvinegros contra o Santos, quarta-feira às 21h30, na Vila Belmiro.