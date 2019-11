Herói no Palmeiras, Luiz Adriano festeja vitória fora de casa diante do Vasco

O atacante Luiz Adriano voltou a jogar pelo Palmeiras após se recuperar de lesão na coxa direita, entrou no segundo tempo da partida contra o Vasco e foi o herói da vitória por 2 a 1 em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. "Fico feliz de ter ajudado os companheiros pois essa vitória fora de casa era muito importante", comentou o jogador.

O técnico Mano Menezes optou por começar com Deyverson de titular no ataque. Mas apesar de brigar pelas bolas na frente, quase não teve chance para finalizar no gol vascaíno. Foi então que Mano fez a mudança no intervalo e as alterações (incluindo a entrada de Dudu nos minutos iniciais da etapa final) surtiram efeito.

Aos 31 minutos, Luiz Adriano aproveitou o vacilo da defesa vascaína, dominou a bola e chutou, marcando o segundo gol do Palmeiras. Os jogadores do time da casa reclamaram de falta do palmeirense no lance. Mas o jogador negou. "Eu protegi a bola, ele falou que chutei ele, mas não foi. Tive condições de carregar dentro da área e fiz o gol", disse.

Ele festejou o gol, mas teve de esperar um bom tempo até a arbitragem que cuida do VAR (árbitro de vídeo) validar o gol. "Esqueci que tem de esperar um pouquinho por causa do VAR", brincou Luiz Adriano, que sentiu novamente um incômodo na coxa. "Senti no mesmo lugar de antes, está dolorido, mas vamos esperar a avaliação do médico", afirmou.