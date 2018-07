Leandro Pereira diz que não está preocupado com concorrência

Autor do gol da vitória no clássico contra o Santos, no estádio Allianz Parque, o atacante Leandro Pereira disse que não está preocupado com concorrência acirrada no Palmeiras - especialmente do paraguaio Lucas Barrios - por um lugar no time titular. Ele lembrou que o treinador Marcelo Oliveira está "bem servido" e afirmou que está cumprindo bem sua função em campo.

"Atacante vive de gols e eu estou conseguindo fazer meu papel", disse. "Temos uma briga boa, vai jogar quem estiver melhor. O Barrios tem qualidade, jogou a Copa América, mas isso me motiva ainda mais".

A boa fase é um prêmio para a decisão de Leandro Pereira continuar no Palmeiras. Por pouco, ele não foi negociado no início do Brasileirão, logo após a contratação de Alecsandro, que está machucado.

Leandro confirmou que, na época, chegaram algumas propostas, mas que ele conversou com a diretoria do Palmeiras. Segundo o jogador, houve um acordo para que ele permanecesse no clube. "Nunca quis sair do Palmeiras. Eu acabei de chegar, estou feliz aqui e aprendi a gostar daqui".