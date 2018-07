Herói, Samuel agradece elogios de Fred no Fluminense Herói da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Náutico, sábado, na Arena Pernambuco, Samuel recebeu elogios de quem costuma ser protagonista de grandes triunfos do time: o centroavante Fred. Por isso, o atacante fez questão de agradecer o carinho do jogador da seleção brasileira, além de comemorar o seu triunfo pessoal e também o da equipe das Laranjeiras, agora em 13º lugar no Campeonato Brasileiro, com 18 pontos.