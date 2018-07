Herói, Vágner Love se diz ansioso para final pelo Fla Sem a presença do companheiro Adriano, contundido, sobrou para Vágner Love a responsabilidade de liderar o Flamengo no duelo com o Vasco pelas semifinais da Taça Rio, neste domingo. O atacante não decepcionou e marcou os dois gols da equipe na vitória por 2 a 1. Empolgado, revelou estar ansioso para a sua primeira final pelo time da Gávea.