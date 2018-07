Heroína japonesa na Copa do Mundo já trabalhou em Fukushima

O fato não chega a ser surpreendente, já que vários desses técnicos foram colegas de Karina Maruyama na empresa Tokyo Electric Power Co (Tepco), que opera a usina danificada por um terremoto e um tsunami em 11 de março, no pior desastre nuclear do mundo nos últimos 25 anos.

Maruyama, de 28 anos, virou uma heroína nacional e recebeu em seu blog inúmeras mensagens de admiração e gratidão depois de marcar -- no segundo tempo da prorrogação -- o gol da vitória de 1 x 0 contra a anfitriã e favorita Alemanha, no sábado, pelas quartas de final da Copa.

Mas foi um recado de um ex-colega agora envolvido no trabalho em Fukushima que mais a comoveu. "O email dizia que o gol 'renovou nossa disposição para trabalhar e nos esforçarmos juntos'. Eu chorei ao ler", disse a jogadora ao jornal Chunichi Shimbun.

Maruyama, que atualmente joga no clube japonês JEF United Ladies, trabalhou na usina da Tepco entre 2005 e 2009, quando jogava no Mareese, clube patrocinado pela empresa.

Em abril, ela foi muito criticada por questionar em seu blog as acusações feitas pela mídia e pela opinião pública à Tepco pelo acidente nuclear.

Agora, o espaço está ocupado por temas bem menos polêmicos. "Todos no Japão que me aplaudiram de vários lugares e sob várias circunstâncias deram força à seleção e me ajudaram a marcar o gol", escreveu ela. "Estou cheia de gratidão."

O Japão disputa a semifinal na quarta-feira contra a Suécia. EUA e França fazem a outra semifinal no mesmo dia. O título será decidido no domingo em Frankfurt.

(Reportagem de Shinichi Saoshiro)