Heróis contra o Athletico-PR, Everton Ribeiro e Pedro elogiam a alta do Flamengo

Everton Ribeiro entrou e mudou a cara do jogo no Maracanã. Além dele, os atacantes Pedro e Bruno Henrique fizeram os gols da vitória do Flamengo, por 3 a 1, sobre o Athletico-PR, neste domingo, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia valorizou o atual momento do time rubro-negro: líder e classificado na Libertadores e cada vez mais próximo da liderança do Brasileirão. São quatro jogos seguidos sem derrota.

"Sofri algumas lesões ano passado, mas este ano estou melhor a cada dia com a equipe. Essa fase coroa um trabalho que a gente vem fazendo", disse Éverton Ribeiro, que marcou o terceiro gol.

Leia Também Éverton Ribeiro sai do banco para comandar vitória do Flamengo sobre Athletico-PR

O atacante Pedro, que fez seu quarto gol e virou vice-artilheiro do time (Gabriel tem cinco) no Brasileirão, também elogiou o jogo que o Flamengo fez e o momento atual do campeão carioca, brasileiro e da Libertadores.

"Mais uma vez a equipe fez um grande jogo. Estou feliz com este momento, mas espero crescer e conquistar grandes coisas no Flamengo", ponderou o atacante que recebeu o troféu de melhor em campo.

O Flamengo soma 21 pontos e na 14.ª rodada fará o duelo de rubro-negros contra o Sport na quarta-feira, às 19h15, no Maracanã. Para esta partida, Domènec Torrent não poderá contar com Éverton Ribeiro, Rodrigo Caio, Arrascaeta e Isla, convocados para as seleções do Brasil, Uruguai e Chile, respectivamente, que jogarão pelas Eliminatória Sul-americanas da Copa do Mundo 2022.