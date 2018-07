Heróis do Nacional planejam salto na carreira após título

Na quarta-feira, o atacante Bruno Silva saiu cedo de sua casa em Poá, na Grande São Paulo. Pegou trem, metrô e ônibus e, duas horas depois, chegou ao Nacional, clube em que joga. O atleta de 23 anos foi receber o seu prêmio pela conquista do título da 4ª divisão do Campeonato Paulista. Retirou R$ 1.200 e deu tudo para sua mãe, a empregada doméstica Elza Silva. Ela deve pagar o aluguel de R$ 500 e as contas do final do ano.

O volante Caio Mendes está aproveitando os poucos de dias de folga depois da alegria do título para ajudar a mulher na administração de um buffet infantil, na Zona Leste. Ele conseguiu montar seu próprio negócio em 2010 quando recebeu um dinheiro de luvas antes de ir para a Suécia. “Luvas” é o valor oferecido ao jogador no início do contrato. Hoje, o buffet representa metade da renda familiar, às vezes mais. “Meu salário abaixou muito em relação à Suécia onde joguei por três anos”, diz o atleta de 28 anos. “Eu me sinto realizado em fazer algo além do futebol com a minha esposa”.

Para o lateral-esquerdo Ricardinho, os dias posteriores à conquista do primeiro e único título de sua carreira são de incerteza. O contrato de trabalho venceu no dia 5 e ele ainda não se sentou com a diretoria para decidir o futuro. Aos 21 anos, ele é solteiro e mora com as tias no Jardim Ângela. “Espero que o título abra as portas da minha carreira”.

Os campeões da 4ª divisão do futebol paulista passaram pela euforia do título e vivem o dia seguinte. Acostumados aos salários reduzidos pagos nem sempre em dia, à falta de patrocinadores, à pouca visibilidade, eles ficam divididos entre mergulhar de cabeça em uma carreira incerta ou jogar tudo para o alto. Vivem corroídos pela expectativa de serem descobertos, que o telefone toque com a oferta de um contrato para o salto salvador na carreira.

No meio desse dilema, Bruno não teve dúvidas em fazer “bicos” na construção civil. No início do ano, quando o Nacional atrasou quatro meses de salários, ele teve de recorrer ao primo Rafael. Foi fazer concreto, encher laje, abrir buracos para as fundações, enfim, ser um servente de pedreiro. Caio Mendes está com o foco no seu buffet. “Normalmente, fazemos oito festas por mês. Novembro foi bom: fizemos 12”, orgulha-se na hora de manusear os sanduíches de metro.

Dar um salto na carreira significa viver o que estão vivendo o volante Fernando Lopes e Léo Coelho. O segundo tem um pré-contrato com a Penapolense para a disputa da 1ª divisão paulista. Fernando Lopes, autor do gol do título do acesso do Nacional, treina no Guarani, da Série A-2. “É um salto importante para minha carreira”.

Além do prestígio e reconhecimento, os jogadores buscam condições melhores para a família. Foi esse o primeiro desejo que Fernando manifestou ainda no gramado do Estádio Nicolau Alayon no final da decisão. Fica mais fácil entender o drama olhando a folha salarial do Nacional. Os novatos recebem R$ 1200. Os mais experientes, com currículo mais parrudo, ganham R$ 3 mil. Um clube da Série A-3, a divisão para a qual o Nacional se classificou, paga R$ 8 mil. E a coisa vai subindo. Guerrero, do Corinthians, da A-1, ganha cerca de R$ 320 mil.

O caminho dos heróis do Nacional ainda é longo. A equipe ganhou a B-1, a chamada quarta divisão, mas denominada de segunda divisão pela Federação Paulista. Acima dela estão a A-3, divisão na qual o Nacional vai enfrentar equipes como o São José e o Sertãozinho. O passo seguinte é a A-2. No topo da cadeia alimentar está a A-1, a elite paulista. Todos os jogadores do Nacional ouvidos pelo Estado apostam no título para abrir portas, começar a subir essa ladeira e também para diminuir os “bicos”.

Mas, se os jogos da 4ª divisão não são transmitidos pela tevê, como os jogadores do Nacional esperam ser descobertos? Quem mata a charada é o empresário Fábio Pereira dos Santos, da produtora Golmaisgol, especializada em vídeos esportivos. Os DVDs com os lances mais bonitos de cada jogador são a apresentação mais comum de um jogador hoje em dia. É o seu currículo. Desde 2008, a empresa já produziu três mil vídeos. É por aí que os jogadores também esperam mudar de vida.

Um dos clientes da produtora é o Bruno, autor do primeiro gol na final e que tinha ido buscar seu prêmio. Ele nem precisaria da fita, pois o lance roda sem parar na sua memória. “Eu me lembro de tudo, todo dia”. Quando percorre as ruas de Poá, ele é cumprimentado por vizinhos e amigos. É o herói de Calmon Viana. Agora, corre atrás do sucesso, de novos prêmios e de um aumento salarial: sua noiva está grávida de seis semanas.

BUSCA DE VISIBILIDADE.

Os dirigentes do Nacional esperam que o título da 4ª divisão paulista represente um impulso para a revitalização do tradicional clube de São Paulo. “Esperamos aumentar as receitas com o futebol para promover a reformulação completa do clube”, afirmou o diretor executivo Paulo Tognasini.

Atualmente, o Nacional conta apenas com mil sócios e a principal fonte de recursos é a locação de quadras de futebol society. A área de 80 mil metros quadrados, que inclui piscinas, quadras e até um ringue de boxe, está, portanto, sem plena utilização. Um dos planos de revitalização é a transformação do Estádio Nicolau Alayon, localizado na zona oeste de São Paulo, área valorizada da cidade, em uma arena multiúso, para shows e eventos corporativos. A ideia seria aumentar sua capacidade de nove para 20 mil lugares. Apesar da pressão do mercado imobiliário, que planeja a construção de edifícios de uso residencial, industrial e de serviços na região, o clube não cogita vender sua sede.

O principal benefício que o clube espera obter ao disputar a Série A-3 depois de cinco temporadas é a notoriedade. Como os jogos são transmitidos pela tevê, o dirigente planeja ganhar um argumento forte para atrair investidores. Hoje, o clube vive apenas de patrocínios pontuais. No jogo final, por exemplo, o clube estampou na camisa a logomarca de uma produtora de vídeos esportivos. “Nosso primeiro passo é atrair os amigos para ajudar financeiramente o clube”, diz Tognasini.

Nesse aspecto, a disputa da Copa São Paulo de Juniores, no mês de janeiro, também vai dar visibilidade ao clube da capital. O Nacional está no Grupo X, ao lado de Goiás, Rio Claro e Botafogo (PB). A equipe que vai disputar o torneio, no entanto, é formada por juniores. Para vencer a quarta divisão, a equipe utilizou atletas de até 23 anos, com apenas três jogadores com idade acima do limite, como determina o regulamento.

Dentro de campo, a ideia é manter a base e tentar algumas contratações. Tognasini afirma que o time deve manter a folha salarial na casa dos R$ 60 mil, média dos clubes da quarta divisão.