Heróis relembram da inédita conquista do Ituano em 2002

ITU - O Ituano entra em campo hoje para fazer história. Mais uma vez. Em 2002, o time conquistou o primeiro título estadual e está a 90 minutos de repetir o feito. Alguns dos heróis daquela façanha contaram ao Estado como foi colocar a equipe de Itu pela primeira vez no topo do futebol regional.

O fato daquela competição não ter sido disputada pelos grandes (Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos) não diminui o orgulho dos vencedores. "É muito mais complicado ganhar em times pequenos porque eles sempre entram com o objetivo de evitar a queda", contou Basílio, um dos mais experientes do time de 2002.

Daquele time, que foi comandado por Ruy Scarpino e Ademir Fonseca, saíram atletas como Pierre (Atlético-MG), Richarlyson e o lateral Lúcio (ex-Palmeiras). Os treinamentos eram sempre bem agitados.

O capitão Vinícius, que tinha apenas 21 anos, lembra que era normal ter discussões em campo. "Parecia um bando de maluco. A gente se dava muito bem, mas entrava em campo era guerra, parecia MMA", brinca o ex-volante, que atualmente comanda o time Sub-20 do Ituano.

Durante o campeonato, a demissão do técnico Ruy Scarpino pegou todos de surpresa. Ele pediu demissão faltando seis rodadas para o término da competição após discutir com o presidente do clube, Oliveira Júnior, depois do empate (2 a 2) com o Mogi Mirim. "Começamos a competição sem ambição, mas vimos que dava para ganhar e isso fez a diretoria se estressar um pouco", disse Scarpino.

Ademir Fonseca assumiu a equipe e a levou até o título. Mas, antes, um susto. Na penúltima rodada, o Ituano recebeu o União São João, maior concorrente ao título. E a prepotência quase custou caro. "Tínhamos quatro pontos na frente e a diretoria colocou caminhões de chope para fazer a festa. Perdemos por 1 a 0. Foi um baque muito grande", lembrou Vinícius.

Um fato curioso é que por pouco Silvinho, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o América, não jogou a decisão. Ele era um dos líderes do grupo de religiosos do time e antes da partida quis fazer uma oração, mas o presidente não deixou.

Ademir Fonseca avisou que os atletas fariam o culto e ainda contaria com participação de Silvinho, para irritação do dirigente. Durante a partida decisiva do Ituano contra o América, o empate sem gols daria o título ao União São João que enfrentava a Matonense na mesma hora.

"Resolvi chamar o Silvinho para entrar. O Oliveira me ligou durante a partida e falou que se eu o colocasse, seria demitido. Respondi que sairia de qualquer jeito mesmo e desliguei o telefone. O cara entrou e fez o gol do título", lembra Fonseca, rindo da situação.

Na comemoração, mais um ato nobre mostrou o quanto a união foi fundamental daquela conquista. Durante o desfile dos campeões no carro de bombeiros em Itu, o veículo passou em frente a casa de Scarpino e Fonseca fez questão de chamar o antecessor para participar da festa. “A atitude do Ademir foi especial", disse Scarpino.

Os heróis de 2002 são unânimes em falar no que aquele time lembra o atual. "São equipes que têm boa defesa, organização tática e mostram vontade", resumiu Vinícius.