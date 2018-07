Herrera diz que México vai eliminar Holanda nas oitavas O técnico Miguel Herrera esbanjou confiança e disse que o Mèxico vai derrotar a favorita Holanda nas oitavas de final da Copa do Mundo. Os mexicanos, classificados em segundo lugar no Grupo A, enfrentam no próximo domingo os holandeses, que passaram como líderes do Grupo B.