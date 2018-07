Herrera é operado com sucesso no Botafogo

Com uma grave contusão no ombro esquerdo, o atacante Herrera foi operado com sucesso neste sábado e deve receber alta já no domingo. A previsão inicial, no entanto, é de que o jogador do Botafogo retorne aos gramados apenas em 2011.

Realizada a cirurgia, Herrera contou que estava se sentindo bem e agradeceu ao apoio dos torcedores. "Esses 3 pontos estão garantidos, venci mais uma", brincou o argentino em seu site oficial.

"Agradeço ao Dr. Luiz Fernando (chefe do departamento médico do Botafogo) pelo sucesso em minha operação! Agora o importante será a fase de recuperação, para que eu consiga retornar em boas condições. Agradeço a todos que estão me apoiando", acrescentou.

Na sexta-feira, o zagueiro Fábio Ferreira também passou por uma séria cirurgia. Ele sofreu uma grave lesão de ligamento cruzado e menisco externo do joelho esquerdo e só deve retornar aos gramados em seis meses.