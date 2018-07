Herrera exalta conjunto do Botafogo no Brasileirão

"O Botafogo já demonstrou que seu grupo não tem apenas 11 jogadores. O banco sempre foi muito útil e importante para a equipe, desde o Campeonato Carioca. O grupo é competitivo, não dá para relaxar pois todos mostram que podem jogar", alertou o jogador, se referindo ao meia Renato, que entrou no decorrer da partida contra o São Paulo e fez o gol da vitória.

O próximo desafio do Botafogo é o Goiás, no próximo sábado, no Engenhão, no Rio. Para esta partida, Herrera pede o apoio da torcida para que o clube possa conquistar a segunda vitória no Brasileirão e assim ficar em uma confortável posição na competição.

"É muito importante a torcida ir ao estádio apoiar nosso time. Demonstra que estamos fazendo um bom trabalho. Quando a torcida está junto, é mais fácil e mais bonito jogar. Os torcedores podem ficar tranquilos, pois vamos fazer sempre o melhor para o Botafogo", garantiu Herrera, presença certa na equipe titular que entrará em campo no sábado.