Herrera mira 1.ª colocação de grupo no Carioca Embalado pela vitória no clássico com o Fluminense, no domingo, o atacante Herrera quer ver o Botafogo terminar a Taça Guanabara na liderança do Grupo B. Já classificado para as semifinais, o time do jogador argentino quer a primeira colocação para evitar o Flamengo logo no primeiro jogo da fase final do primeiro turno.