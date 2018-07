Herrera quer seguir no comando da seleção mexicana O técnico Miguel Herrera quer continuar à frente da seleção do México para os próximos quatro anos. O treinador mexicano assumiu o comando da seleção de seu país em outubro de 2013, após fraca campanha nas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo, conduzindo a equipe ao Mundial com vitórias sobre a Jordânia, na repescagem.