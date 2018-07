Herrera volta a treinar e anima Botafogo

O jogador argentino passou por uma operação no ombro em outubro e chegou a ser descartado para o restante do Brasileirão. Mas com a recuperação surpreendente, Herrera fez um rápido trabalho físico e correu em volta do gramado nesta terça-feira, dando a esperança de que pode reforçar o Botafogo.

"Foi o primeiro treino dele, é um jogador que tem muita vontade. Quem não gostaria de ter em campo um centroavante como ele, forte, que briga e contagia o time? Ele não é de falar muito, mas lá dentro ajuda muito", afirmou o técnico Joel Santana. "Acredito que não nessa (contra o Inter), mas na outra partida (contra o Prudente) já queira estar em campo".