Herrmann marca no Alemão e Gladbach fica perto dos líderes

O Gladbach, que escapou do rebaixamento na temporada passada, chegou à quarta posição com 33 pontos em 17 jogos, a apenas quatro dos líderes Bayern Munich, e um atrás de Borussia Dortmund e Schalke 04.

Invicto em casa na temporada, o Gladbach rapidamente assumiu o controle da partida quando o artilheiro Marco Reus mandou a bola por cima da zaga e encontrou Herrmann livre para tocar na saída do goleiro Christian Wetklo aos 15 minutos de partida.

Wetklo fez duas defesas importantes para evitar o gol de Juan Arango no início da segunda etapa, embora não tenha sido uma apresentação totalmente convincente dos donos da casa, que foram ameaçados em boa parte do jogo.

O técnico do Mainz, Thomas Tuchel, cujo time perdeu uma cobrança de pênalti no final do primeiro tempo, foi expulso no começo da segunda etapa por reclamar com o árbitro.

O Mainz ocupa a 14ª posição com 18 pontos.

Na zona do rebaixamento, o Kaiserslautern segurou um empate em 1-1 em casa contra o Hanover 96, na outra partida deste domingo, em que ambos os times não conseguiram melhorar seu desempenho em casa e como visitante, respectivamente.

Mohammed Abdellaoue aproveitou-se da falha de Mathias Abel de interceptar um lançamento de longa distância, e tocou rasteiro para o gol de Trapp aos 13 minutos de partida.

Adam Nemec igualou para os donos da casa na metade do segundo tempo, após Olcay Sahan disparar pela esquerda e cruzar na medida.

O Kaiserslautern, com apenas duas vitórias em casa em oito oportunidades, terminou a partida com um jogador a menos, após a expulsão de Itay Schechter, que cometeu uma falta violenta.

O Hanover, com apenas seis pontos fora de casa, é o sétimo colocado, enquanto o Kaiserslautern está em 16º lugar, na zona de rebaixamento.